Gününüzü sabote ediyor olabiliriniz: Sabah kalkar kalkmaz yaptığımız en büyük hata!
Güne başlar başlamaz yapılan küçük bir alışkanlık, fark edilmeden tüm günün enerjisini ve odağını etkileyebiliyor. Sabah kalkar kalkmaz çoğumuzun yaptığı bu hata, aslında günümüzün sabote edilmesine sebep olabiliyor.
Birçok kişi sabah gözünü açar açmaz adeta bir refleks olarak telefonuna uzanıyor. Sosyal medyada gezinmek, haberleri kontrol etmek ya da mesajlara bakmak günün ilk dakikalarının neredeyse vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda.
Ancak araştırmalara göre bu alışkanlık, düşünülenden çok daha büyük etkiler yaratabiliyor. Günün en hassas saatleri olarak tanımlayabileceğimiz sabahın ilk dakikalarında maruz kalınan yoğun bilgi akışı, hem gün boyu sürecek dikkat dağınıklığının temelini atabiliyor hem de zihinsel yorgunluğu artırıyor.
İşte sabaha telefonla başlamanın 5 zararı...
1- GÜNE GEÇ BAŞLAMA HİSSİ YARATIR
'Sadece birkaç dakikalığına' telefonu elinize alıyor olsanız bile beyniniz yine de bunu zaman kaybı olarak tanımlayabilir. Zaman kaybı ise acele ve strese sebep olur.
2- ODAK SÜRESİNİ DÜŞÜRÜR
Günümüzde birçoğumuzun muzdarip olduğu dikkat kaynaklığının sebeplerinden biri bu olabilir. Sabah kalktığınızda ilk işiniz telefonu kontrol etmekse dikkat dağınıklığı gün boyu devam edebilir.
3- KARŞILAŞTIRMA HİSSİNİ ARTIRIR
Uyanır uyanmaz telefonunuzu elinize alıp sosyal medyayı kontrol edenlerdenseniz işe, okula gitmek için motivasyonunuz düşebilir.
4- BEYNİ STRESE SOKAR
Uyanır uyanmaz bilgi bombardımanına maruz bıraktığınız beyninizde zihinsel yük başlar.