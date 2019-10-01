Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga'nın son hali herkesi şoke etti!

Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan efsane film serisi Hababam Sınıfı, Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında. Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı seri gerek oyunculuklar gerek ise senaryosuyla bir fenomen olmayı başardı. Hababam Sınıfı Tatilde filminde ise kadro zenginleşti ve 4 kız öğrenci filme dahil oldu. Onlardan biri de Sevda Aktolga'ydı. Sınıfın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga son haliyle görenleri şaşırttı. Şener Şen'in 'Vecihi' karakterini canlandırdığı 'Gülen Gözler' filmiyle hafızalara kazınan Aktolga, Yılmaz Güney'in 'Yol' filmiyle ise hayranlarını büyülemişti. İşte Yeşilçam'ın yıldızı Sevda Aktolga'nın son hali...