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Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2020 Hac kurası ile ilgili merak edilenler...

Hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları ne zaman çekilecek merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda elektronik ortamda, noter ve kamuoyu huzurunda yapılacak olan kura çekiminin tarihi ve saati netleşti. İşte 2020 Hac kurası ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2020 Perşembe 09:32 Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2020 Perşembe 09:40
Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2020 Hac kurası ile ilgili merak edilenler...

Hacı adaylarının merakla beklediği 2020 yılı hac kurası bugün çekiliyor. Milyonlarca Hacı adayı kura sonucuna kilitlenmiş durumda. Peki hac kurası saat kaçta çekilecek? Hac kurası sonuç sorgulama nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...

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Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2020 Hac kurası ile ilgili merak edilenler...

HAC KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

2020 yılı Hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü yani bugün saat 10:00'da çekiliyor. Kurada Hac kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının 13 Ocak Pazartesi sabahı kesin kayıtlarını yaptırabilmeleri için e-devlet şifresi almış olmaları gerektiği bildirildi. Hac kurasına grup halinde giren hacı adaylarının sadece grup başı olan kişilerin e-devlet şifresi almasının yeterli olacağı açıklandı.

Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2020 Hac kurası ile ilgili merak edilenler...

Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak kura sonuçlarının, aynı gün saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecektir.

Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2020 Hac kurası ile ilgili merak edilenler...

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" tercih ederek "2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.

Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2020 Hac kurası ile ilgili merak edilenler...

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARININ KAYITLARI
1- Hac müracaatı bulunan şehit yakınları (şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ile gazi ve eşleri; çekilen kura sonucu kesin kayıt hakkı elde etmiş olanlar 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

2- Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde edemeyen; şehit yakınları ile gazi ve eşlerinin hac kayıtlarının yapılabilmesi için;
a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde şehadet veya gazilik belgeleriyle beraber 30 Ocak – 04 Şubat 2020 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları il müftülüklerine müracaat edeceklerdir.
b) Bu durumda kesin kayıt yaptırmak isteyen şehit yakınları ile gazi ve eşleri; şehitlik ve gazilik şartlarını taşımayan diğer grup üyeleri ile bağlantıları iptal edilecektir.

Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2020 Hac kurası ile ilgili merak edilenler...

HAC MEVSİMİ TAKVİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);
Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.

Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2020 Hac kurası ile ilgili merak edilenler...
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