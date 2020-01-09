Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2020 Hac kurası ile ilgili merak edilenler...

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARININ KAYITLARI

1- Hac müracaatı bulunan şehit yakınları (şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ile gazi ve eşleri; çekilen kura sonucu kesin kayıt hakkı elde etmiş olanlar 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

2- Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde edemeyen; şehit yakınları ile gazi ve eşlerinin hac kayıtlarının yapılabilmesi için;

a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde şehadet veya gazilik belgeleriyle beraber 30 Ocak – 04 Şubat 2020 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları il müftülüklerine müracaat edeceklerdir.

b) Bu durumda kesin kayıt yaptırmak isteyen şehit yakınları ile gazi ve eşleri; şehitlik ve gazilik şartlarını taşımayan diğer grup üyeleri ile bağlantıları iptal edilecektir.