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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Sosyal medya hesaplarından sildiler

Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar aşkı ele vermişti. Hadise, hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı vermişti. Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı ortaya çıktığından beri hiç yanyana görüntülenmemeleri ve Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile olan fotoğraflarını silmesi kafaları karıştırdı. Peki Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İşte son durum...

Giriş Tarihi: 4 Mart 2020 Çarşamba 11:23 Güncelleme Tarihi: 4 Mart 2020 Çarşamba 11:30
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Sosyal medya hesaplarından sildiler

Şarkıcı Hadise ile yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkları Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile paylaşım yapmasıyla ortaya çıkmıştı. Hadise, yılbaşında hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı vermişti.

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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Sosyal medya hesaplarından sildiler

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı ortaya çıktı ama ünlü çift hiç yan yana görüntülenemedi. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile olan fotoğraflarını silmesi kafaları karıştırmıştı.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Sosyal medya hesaplarından sildiler

Gizemli aşkta yaşanan son gelişme ayrılık iddialarını güçlendirdi. Oyuncu Kaan Yıldırım, dün Instagram hesabında aşk haberlerine dair tüm etiketleri kaldırdı.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Sosyal medya hesaplarından sildiler

Bir süre sonra aynı işlemi Hadise de yaptı. Ünlü şarkıcı, Kaan Yıldırım ile alakalı etiketlendiği tüm gönderileri teker teker bulup kaldırdı.Bu durum "Aşk tamamen bitti" şeklinde yorumlandı.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Sosyal medya hesaplarından sildiler
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Günlük burç yorumları- 4 Mart Çarşamba
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