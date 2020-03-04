Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Sosyal medya hesaplarından sildiler

Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar aşkı ele vermişti. Hadise, hayatında biri olduğunu belirtip, "Sevgilimi ben isteyene kadar bulamazsınız" mesajı vermişti. Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı ortaya çıktığından beri hiç yanyana görüntülenmemeleri ve Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile olan fotoğraflarını silmesi kafaları karıştırdı. Peki Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İşte son durum...