Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir'e sağanak hem fırtına! İşte 6 Eylül Cumartesi hava durumu
Son dakika haberleri... Bugün (6 Eylül Cumartesi 2025) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek ? Bugün hava kaç derece? sorularının yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 6 Eylül Cumartesi il il hava durumu...
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Düzce, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
