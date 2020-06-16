Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberi... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona ermişti. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde maske takmanın ve sosyal mesafenin önemine her gün dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi." dedi. Vaka sayısında artış görülmesi ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte merak edilenler...