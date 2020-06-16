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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?
Koronavirüs vaka sayısının son zamanlarda artmasıyla birlikte, sokağa çıkma yasakları yeniden gündeme geldi. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası, vakalar kontrol altına alınmıştı. Ancak dün itibariyle vaka sayısı 1500'lere ulaştı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 15:20
Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020 Salı 15:40
Son dakika haberi... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona ermişti. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde maske takmanın ve sosyal mesafenin önemine her gün dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi." dedi. Vaka sayısında artış görülmesi ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte merak edilenler...
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağını olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Kısıtlama ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
SALGINLA MÜCADELEDE ANTİKOR TESTİ UYGULAMASI SÜRÜYOR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" ile 81 kentte antikor testlerine başlandı.
İstanbul'da Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de uygulama kapsamında sahaya çıktı.
Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giden ekipler, kişilere, onaylarını alarak PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıp kandaki antikor düzeyini kontrol edecek.
Test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanacak.
Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bizler pandemi sürecinde filyasyon ekipleri olarak büyük başarı elde ettik. Şimdi de bağışıklığı ölçeceğiz. Antikor testlerinin amacı bunun tespiti." dedi.