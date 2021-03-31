Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi? İzmir'de Cumartesi sokak kısıtlaması var mı? Yasak ne zaman başlıyor?

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, artan vaka sayılarına ilişkin yeni tedbirleri açıklamıştı. Kırmızı (çok yüksek risk) il sayısında yaşanan artış sonrası birçok ilede hafta sonu sokak kısıtlaması geri geldi. Bu kapsamda sadece Pazar günü olan sokağa çıkma yasağına Cumartesi günü de eklendi. Peki hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak? İzmir, İstanbul ve Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte il il Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olan şehirler listesi...