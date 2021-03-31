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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi? İzmir'de Cumartesi sokak kısıtlaması var mı? Yasak ne zaman başlıyor?

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, artan vaka sayılarına ilişkin yeni tedbirleri açıklamıştı. Kırmızı (çok yüksek risk) il sayısında yaşanan artış sonrası birçok ilede hafta sonu sokak kısıtlaması geri geldi. Bu kapsamda sadece Pazar günü olan sokağa çıkma yasağına Cumartesi günü de eklendi. Peki hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak? İzmir, İstanbul ve Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte il il Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olan şehirler listesi...

Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:52 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:08
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi? İzmir'de Cumartesi sokak kısıtlaması var mı? Yasak ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son koronavirüs haritası ile kırmızı (çok yüksek risk) il sayısı arttı. Bu kapsamda yeni koronavirüs tedbirleri de devreye alındı. "İzmir'de, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?" sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte il il hafta sonu sokak kısıtlaması olan şehirler....

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi? İzmir'de Cumartesi sokak kısıtlaması var mı? Yasak ne zaman başlıyor?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi? İzmir'de Cumartesi sokak kısıtlaması var mı? Yasak ne zaman başlıyor?

Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır." dedi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi? İzmir'de Cumartesi sokak kısıtlaması var mı? Yasak ne zaman başlıyor?

İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." diye konuştu.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi? İzmir'de Cumartesi sokak kısıtlaması var mı? Yasak ne zaman başlıyor?

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

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