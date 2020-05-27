Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakasından itibaren önlemler alınmaya başlamıştı. Bu kapsamda hem sosyal hem ekonomik alanda alınan adımlar başarılı sonuçlarını veriyor. Vaka sayılarında her geçen gün düşüş yaşanması sebebiyle normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Bayram nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrasu vatandaşlar 'bu hafta sonnu (30-31 Mayıs) yasak olacak mı? ' sorusunu merak ediyor. İşte detaylar...