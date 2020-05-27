Haberler
Galeri
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bayramın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar 'Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunu araştırmaya başladı. Ülkemizde alınan başarılı tedbirler neticesinde vaka sayılarında düşüş yaşanması beraberinde normalleşme adımlarını da getirdi. Peki bu hafta sonu (30-31 Mayıs) sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi şehirlerde yasak olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:11
Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:22
Ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakasından itibaren önlemler alınmaya başlamıştı. Bu kapsamda hem sosyal hem ekonomik alanda alınan adımlar başarılı sonuçlarını veriyor. Vaka sayılarında her geçen gün düşüş yaşanması sebebiyle normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Bayram nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrasu vatandaşlar 'bu hafta sonnu (30-31 Mayıs) yasak olacak mı? ' sorusunu merak ediyor. İşte detaylar...
BAYRAMDAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.
Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.
Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından yeni gelişmeler gündemde yer alacak.
Ancak konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Normalleşme sürecinde atılacak adımların Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Alınacak yeni kararlar masada olacak.