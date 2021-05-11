Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan şok ultrason paylaşımı! Aygün Aydın hamile mi?

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ve Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiası ile adından söz ettiren Aygün Aydın son paylaşımı ile hayranlarını oldukça şaşırttı. Aygün Aydın sosyal medya hesabından "Bebek 3 aylıkmış" notu ile paylaştığı ultrason görüntüsü ile şoke etti. İşte çok konuşulan haberin detayları...