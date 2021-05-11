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Haberler Galeri Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan şok ultrason paylaşımı! Aygün Aydın hamile mi?

Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan şok ultrason paylaşımı! Aygün Aydın hamile mi?

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ve Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiası ile adından söz ettiren Aygün Aydın son paylaşımı ile hayranlarını oldukça şaşırttı. Aygün Aydın sosyal medya hesabından "Bebek 3 aylıkmış" notu ile paylaştığı ultrason görüntüsü ile şoke etti. İşte çok konuşulan haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 11:25 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 11:31
Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan şok ultrason paylaşımı! Aygün Aydın hamile mi?

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla oldukça ses getirmişti.

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Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan şok ultrason paylaşımı! Aygün Aydın hamile mi?

Bir anda ünlü olan Aygün Aydın Hakan Sabancı olayı üzerinden sosyal medyadan nasıl kazanç sağladığını Hakan Sabancı'ya vedasında anlatmış, haddini aşan hakaret içerikli videolarla da büyük tepki çekmişti.

Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan şok ultrason paylaşımı! Aygün Aydın hamile mi?

Skandallar kraliçesi olmaya aday Aygün Aydın son olarak paylaştığı ultrason görüntüsü ile şoke etti.

Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan şok ultrason paylaşımı! Aygün Aydın hamile mi?

"Bebek 3 aylıkmış" notu ile paylaştığı ultrason fotoğrafı sonrası "Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan hamile mi?" soruları sorulmaya başlandı.

Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan şok ultrason paylaşımı! Aygün Aydın hamile mi?

Aygün Aydın'dan yeni bir açıklama gelecek mi merak konusu oldu.

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