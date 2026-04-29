Halsizlik ve yorgunluk tarih oluyor! Gün boyu dinç tutan 10 gıda...

Bahar aylarının gelişi ve mevsim geçişiyle birlikte enerji düşüklüğü, bitmeyen yorgunluk ve uyku hali bazılarında baş göstermeye başladı. Günlük hayatınızı zorlaştıran bu durumların çözümü aslında tabağınızda olabilir. İşte vücudu canlandıran 10 güçlü besin!

YUMURTA
Protein ve B vitamini deposudur, güne güçlü başlamanızı sağlar.

YULAF EZMESİ
Kan şekerini dengeler, uzun süre tok tutar ve enerji sağlar.

MUZ
Doğal şeker ve potasyum içerir, anında enerji verir.

AVOKADO
Sağlıklı yağlar ve lif içerir, gün boyu tok ve enerjik kalmanıza yardımcı olur.

ISPANAK
Demir açısından zengindir, yorgunluğu azaltır.

BİTTER ÇİKOLATA
Serotonin seviyesini artırır, hem ruh halini hem enerjiyi yükseltir.

BAL
Doğal enerji kaynağıdır, sabahları tüketildiğinde etkisi artar.

SU
Susuzluk en büyük halsizlik nedenlerinden biridir, bol su tüketimi şart!

CEVİZ
Omega-3 kaynağıdır, zihinsel yorgunluğu azaltır.

ELMA
Doğal şeker ve lif içerir, enerjiyi dengeli şekilde yükseltir.