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Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" seçildi

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. Haluk Bilginer, "Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı 09:26 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı 09:30
Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi erkek oyuncu dalında Türkiye, İngiltere, Almanya ve Brezilya'dan 4 isim aday gösterildi.

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Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi

Sanatçı Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bilginer, dizide alzaymır hastası olan seri katil Agah karakterini canlandırıyor.

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi

Haluk Bilginer, ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum.'' ifadesini kullandı.

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi

Törende de bir konuşma yapan Bilginer, dizide adalet ve bellek kaybı kavramlarının anlatıldığını belirterek, ''İçinde yaşadığımız toplumun bellek kaybı yaşamadığından emin olun.'' dedi.

Törende 2 özel ödül ve 11 Emmy ödülü verildi. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Macar oyuncu Marina Gera kazandı.

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi

Komedi dalında en iyi film, Brezilya'dan Especial de Natal Porta dos Fundos (The Last Hangover), en iyi belgesel filmi Hollanda'dan Bellingcat - Truth in a Post-Truth World, drama dalında en iyi dizi İngiltere'den McMafia, en iyi mini dizi ise Avustralya'dan Safe Harbour seçildi.

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi
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