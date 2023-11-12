Hamile eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyordu! Denizli’deki davada şoke eden gelişme

KOCA SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNDU

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz Eylül ayında görülen duruşmada savunması istenen R. Çaltı, hakkındaki suçlamaları reddetti. Eşinin öldüğü haberini tarlada çalışırken yakınlarından aldığını ve suçsuz olduğunu savunan R. Çaltı, mahkeme heyetinden beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın husumetlisi olup olmadığının belirlenmesi, cep telefonunun incelenmesi, cinayetin yaşandığı dönemde sanığın eşi ve eşinin yakınları ile yaptığı görüşmelerin tespitine yönelik dijital materyallerin incelenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



İki çocuk annesi ve ikizlere hamile eşi Hatice Çaltı'yı öldürdüğü iddiasıyla 'ağırlaştırılmış hapis cezası' talebiyle yargılanan koca R. Çaltı, ölen kadının tırnaklarında bulunan deri dokularının kendisine ait çıkmaması üzerine tahliye edildi. Mahallesine geri dönen R. Çaltı'nın çevresindekilere suçsuzluğunun ortaya çıktığını ve beraat ettiğini söylediği öğrenildi.