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Hamile olduğu ortaya çıkan Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!
Hamile olduğu ortaya çıkan Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı!
Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu Aslı Enver'in hamile olduğu iddiaları ortaya çıktı. Söylentilere göre hamileliği nedeniyle yer aldığı dizi projesinden de ayrılan 38 yaşındaki Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 16:10
Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 16:26
Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.
Son çıkan iddialar ise oyuncu Aslı Enver'in hamile olduğu ve yer aldığı projeden çekildiği yönünde. Henüz iddialara açıklama gelmezken güzel oyuncunun herkesten gizlediği hastalığı da ortaya çıktı.
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