Hamur nasıl mayalanır? Pratik hamur mayalama tekniği nedir?

EN GÜZEL MAYALI HAMUR YAPIMI
En güzel mayalı hamur yapımında bazı püf noktalar dikkat çekmektedir. Örneğin kullanılan kuru maya ya da yaş maya mutlaka şeker ve süt ile bekletilir. Çünkü süt hamurun daha yumuşak olmasını sağlamaktadır. Şeker de mayanın acılığını almakta ve hamurun daha lezzetli olmasını sağlamaktadır.
Bilindiği gibi mutfakta mayalı hamurdan çok çeşitli ürünler çıkartılmaktadır. Hamur kızartması, poğaça, ekmek mayalı hamurdan yapılan başlıca yiyecek ürünleridir.
Mayalı hamur yapımının güzel olması bu ortaya çıkartılan diğer ürünlerin de lezzetli olmasını sağlayacaktır.
Mayalı hamur yapımında standart su bardağı ölçüsü kullanılabilmektedir. Örneğin bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir adet yumurta, bir paket kuru maya ya da yaş maya, bir buçuk tatlı kaşığı tuz, bir çay bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı şeker, altı su bardağı un ile çok amaçlı da kullanılabilen güzel bir mayalı hamur yapabilirsiniz.