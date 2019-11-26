Hande Ataizi Dinç Aydoğdu ile evleniyor

Güzel oyuncu Hande Ataizi, Eylül ayından beri birlikte olduğu Dinç Aydoğdu ile evleneceğini açıkladı. Ataizi kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile çok mutlu olduklarını ve Dinç Aydoğdu'nun oğlu Leon ile çok iyi anlaştıklarını da ifade etti.
Giriş Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı 16:46Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı 16:50
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Eylül ayından beri birlikte olan Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu çiftinden güzel haber geldi. Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evlenme kararı aldıklarını açıkladı.
Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla, oğlu Leon'u Rumeli Hisarı'ndaki futbol okuluna götürdü.Evlilik teklifi aldığını söyleyen oyuncu, "Dinç, oğlumla markete gitti. Geldiklerinde kapıyı açtım, Dinç'in elinde bir yüzük kutusu, Leon'un elinde çiçek ve o sırada saksafon çalmaya başladı..
Ne diyeceğimi bilemediğim sırada oğlum, "Dinç hadi söylesene, 'aile olacağız' desene" dedi" açıklamasını yaptı.
"EVDE HOŞ BİR ENERJİ VAR"
"Mutlu olduklarını söyleyen Ataizi, "İkisi de birbirini çok seviyor. Oyun üzerine kurulu, tatlı bir ilişkileri var. Üçlü olunca güzel oldu. Evimizde güzel bir enerjimiz var. İnsanın çocuğu olunca daha dikkatli hareket ediyor."
"Kararlarımda, Leon daha ön planda oluyor. O, bizimle başka mutlu, babasına gittiği zaman ayrı... Böyle ikiye bölünüyor ama mutlu olduğu için sorun kalmıyor" diye konuştu."