Hande Ataizi Dinç Aydoğdu ile evleniyor

Güzel oyuncu Hande Ataizi, Eylül ayından beri birlikte olduğu Dinç Aydoğdu ile evleneceğini açıkladı. Ataizi kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile çok mutlu olduklarını ve Dinç Aydoğdu'nun oğlu Leon ile çok iyi anlaştıklarını da ifade etti.