Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi

Hande Erçel oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla son döneme damga vuran isimlerden oldu. Kanserden annesini kaybeden Hande Erçel, acılı dönemini dostları sayesinde kısa sürede atlattı. Hande Erçel oyunculuğa geri dönerken, Murat Dalkılıç ile ilişkisine de yeniden başladı. Özel hayatıyla da ilgi odağı olan Hande Erçel, ortaya çıkan fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafını sosyal medyada paylaşan takipçileri, görüntüleri ilk kez görenleri hayrete düşürdü. İşte Hande Erçel'in makyajsız hali.