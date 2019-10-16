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Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi

Hande Erçel oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla son döneme damga vuran isimlerden oldu. Kanserden annesini kaybeden Hande Erçel, acılı dönemini dostları sayesinde kısa sürede atlattı. Hande Erçel oyunculuğa geri dönerken, Murat Dalkılıç ile ilişkisine de yeniden başladı. Özel hayatıyla da ilgi odağı olan Hande Erçel, ortaya çıkan fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafını sosyal medyada paylaşan takipçileri, görüntüleri ilk kez görenleri hayrete düşürdü. İşte Hande Erçel'in makyajsız hali.

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:32
Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi

Hande Erçel oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla son döneme damga vuran isimlerden oldu. Kanserden annesini kaybeden Hande Erçel, acılı dönemini dostları sayesinde kısa sürede atlattı. Hande Erçel oyunculuğa geri dönerken, Murat Dalkılıç ile ilişkisine de yeniden başladı.

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Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi

Özel hayatıyla da ilgi odağı olan Hande Erçel, ortaya çıkan fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafını sosyal medyada paylaşan takipçileri, görüntüleri ilk kez görenleri hayrete düşürdü. İşte Hande Erçel ve ünlülerin makyajsız halleri.

Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi

Yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Hadise'nin makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi.

Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi
Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi

Hadise'nin makyajsız fotoğrafı birçok ünlüyü akıllara getirdi.

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