Güzel oyuncu Hande Erçek ve şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Animasyon film şirketi olan Dalkılıç, sevgilisinin hayalini kurduğu 'Dollyphant' adlı çizgi filmi hayata geçirdi.
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2019 Salı 10:40
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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç dünyaya açılıyor!
Sevimli fil, Dollyphant'ı Ekim 2020'de Türkiye ile eş zamanlı olarak tüm dünyada görücüye çıkaracak olan popçu, dünyaca ünlü animasyon şirketi Dreamworks ile masaya oturdu.
Dalkılıç, 'Shrek', 'Madagaskar' ve 'Kung Fu Panda' gibi animasyon filmlerini yapan ABD'li firma ile görüşmeler olumlu geçerse servetlik bir anlaşmaya imza atacak.
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç dünyaya açılıyor!
Animasyon filmde Dalkılıç'a ilham veren Erçel, popçuya birbirinden romantik de şarkılar yazdırıyor.
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç dünyaya açılıyor!
Şu sıralar Azize dizisinde rol alan Hande Erçel'İn başarılı performansı da seyircilerden tam not alıyor. Güzel oyuncunun hayranları Hande Erçel'i yakından takip ediyor. Güzel oyuncunun makyajsız hali de merak edilenler arasında. İşte ünlü isimlerin makyajsız halleri...