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Haberler Galeri Hangi il ve ilçelerin altından fay hattı geçiyor? AFAD açıkladı! İşte Türkiye fay hattı haritası 2023

Hangi il ve ilçelerin altından fay hattı geçiyor? AFAD açıkladı! İşte Türkiye fay hattı haritası 2023

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Adana iki kez sallandı. Yürekleri ağza getiren deprem felaketlerinin ardından vatandaşlar Türkiye'nin 2023 fay haritasını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'de birinci, ikinci, üçüncü derece riskli ve az riskli şehirler nereler? Oturduğum ilçede deprem fay hatları geçiyor mu? Hangi şehirler fay hattı üzerinde? İşte Türkiye 2023 MTA, AFAD fay hattı haritası ile ilgili tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 12:16 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 12:26

Hangi il ve ilçelerin altından fay hattı geçiyor? AFAD açıkladı! İşte Türkiye fay hattı haritası 2023

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Yenilenmiş diri fay hattı haritası Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi. 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan aktif faylar 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesine sahip bulunuyor. İşte MTA diri fay hattı haritası sorgulama ekranı ile diri fay haritası...

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Hangi il ve ilçelerin altından fay hattı geçiyor? AFAD açıkladı! İşte Türkiye fay hattı haritası 2023

DİRİ FAY HATTI NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara denir. Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere de fay denir.

Hangi il ve ilçelerin altından fay hattı geçiyor? AFAD açıkladı! İşte Türkiye fay hattı haritası 2023

DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER VE İLÇELER

AFAD tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritası üzerinde illerin risk durumları kontrol ediliyor. Türkiye'nin büyük fay hatları olan Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler zemin sorgulamalarına başladı.

Hangi il ve ilçelerin altından fay hattı geçiyor? AFAD açıkladı! İşte Türkiye fay hattı haritası 2023

Harita üzerinde koyu kırmızı ile işaretlenmiş 1. Derece deprem bölgeleri olası bir depremde en çok etkilenecek noktaları gösteriyor. 2. 3. ve en az riske sahip iller de belirlenmiş durumda.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Maden Teknik ve Araştırma Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayınlanan yenilenmiş diri fay hatları haritası deprem fay hatları ile ilgili birçok bilgiye ışık tutuyor. MTA'nın resmi internet sitesinde yer alan kısımdan evinizin altından ya da yakın konumundan fay hattı geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz. Yaşadığınız bölgenin deprem riskini ve fay hatlarını sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yaparak Deprem Haritası Sorgulama sayfasından aktif fay hatlarını görüntüleyebilirsiniz.

Hangi il ve ilçelerin altından fay hattı geçiyor? AFAD açıkladı! İşte Türkiye fay hattı haritası 2023

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATLARI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

45 ilde 110 ilçeyi kapsayan aktif faylar 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesine sahip bulunuyor.

İşte, o iller!

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