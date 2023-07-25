Hangi il ve ilçelerin altından fay hattı geçiyor? AFAD açıkladı! İşte Türkiye fay hattı haritası 2023

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Adana iki kez sallandı. Yürekleri ağza getiren deprem felaketlerinin ardından vatandaşlar Türkiye'nin 2023 fay haritasını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'de birinci, ikinci, üçüncü derece riskli ve az riskli şehirler nereler? Oturduğum ilçede deprem fay hatları geçiyor mu? Hangi şehirler fay hattı üzerinde? İşte Türkiye 2023 MTA, AFAD fay hattı haritası ile ilgili tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 12:16 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 12:26