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Hangi şehrin neyi meşhur? İşte şaşırtan gerçekler

Hangi şehrin neyi meşhur? 81 ile sahip Türkiye, doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi ile yeryüzünde eşine az rastlanır büyük zenginliklere sahip. Her şehrin kendine özgü, dokusuna uyan bir özelliği vatandaşların akıllarında yer etmiş durumda. Peki ama gerçek öyle mi? İşte sizi yanıltan o liste. Hangi şehrin neyi meşhur?

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





