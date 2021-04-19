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Hangi şehrin neyi meşhur? İşte şaşırtan gerçekler

Hangi şehrin neyi meşhur? 81 ile sahip Türkiye, doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi ile yeryüzünde eşine az rastlanır büyük zenginliklere sahip. Her şehrin kendine özgü, dokusuna uyan bir özelliği vatandaşların akıllarında yer etmiş durumda. Peki ama gerçek öyle mi? İşte sizi yanıltan o liste. Hangi şehrin neyi meşhur?

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:42
Hangi şehrin neyi meşhur? İşte şaşırtan gerçekler

Dünyada 4 mevsimi belirgin bir şekilde yaşayan Türkiye'nin tüm şehirleri tam bir zenginlik kaynağı. Her şehrin kendi coğrafyasına uygun önemli bir özelliği var. Peki hangi şehrin neyi meşhur? Memleketinizin neyi meşhur? İşte o liste...

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