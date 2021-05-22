Hangi Türk boyundansınız? İşte Türklerin soyağacı...
Binlerce yıl boyunca dünyanın pek çok bölgesine yayılmış olan Türkler, kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Peki Türklerin soyu nereden geliyor? İşte merak edilen soyağacı...
Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:57Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:00
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Türkler bu kıtadan mı geliyor?
Binlerce yıl farklı coğrafyalarda hükmetmiş olan Türkler'in soyu aslında nereden geliyor? Bundan 14 bin yıl önce yok olan Mu Kıtası Büyük Okyanus'ta yer alıyordu.