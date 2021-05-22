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Haberler Galeri Hangi Türk boyundansınız? İşte Türklerin soyağacı...

Hangi Türk boyundansınız? İşte Türklerin soyağacı...

Binlerce yıl boyunca dünyanın pek çok bölgesine yayılmış olan Türkler, kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşama alanlarına dağılmıştır. Peki Türklerin soyu nereden geliyor? İşte merak edilen soyağacı...

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:57 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:00
Hangi Türk boyundansınız? İşte Türklerin soyağacı...

Türkler bu kıtadan mı geliyor?

Binlerce yıl farklı coğrafyalarda hükmetmiş olan Türkler'in soyu aslında nereden geliyor? Bundan 14 bin yıl önce yok olan Mu Kıtası Büyük Okyanus'ta yer alıyordu.

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Hangi Türk boyundansınız? İşte Türklerin soyağacı...

Asya Kıtası ve Amerika Kıtası arasında, Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde olduğu söyleniyor.

Hangi Türk boyundansınız? İşte Türklerin soyağacı...

Bilim adamları Okyanus dibinde herhangi bir bulguya şimdiye kadar rastlamadılar. Ancak Pasifik Okyanusunda bir kıta'nın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut.

Hangi Türk boyundansınız? İşte Türklerin soyağacı...

Çin ve çevre adalarda bulunan kitabelerde "Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık" yazmaktadır.

Hangi Türk boyundansınız? İşte Türklerin soyağacı...

Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir.

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