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Haşlanmış yumurtanın suyu çuvalla para ödediğiniz ürünleri bir çırpıda silecek!
Yumurtanın faydalarını herkes biliyor... Kabukları bile günlük hayatta işinize yarayacak kadar kıymetli bir besin kaynağı. Peki yumurtayı haşladığınız suyun da günlük hayatta işinize yarayacağını biliyor muydunuz? İşte günlük hayatta çuvalla para harcadığınız ürünleri bir çırpıda silecek haşlanmış yumurta suyunun faydaları...
Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:22Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:39
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Haşlanmış yumurtanın sağlığa olan faydasını artık herkes biliyordur. Ancak haşladığınız yumurtanın suyunun da sağlığınıza inanılmaz fayda sağladığını biliyor muydunuz?
Yumurta içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde oldukça faydalı bir besin. Ancak yapılan son araştırmalara göre yumurtanın kabuğunda yer alan kalsiyum miktarının da çok fazla olduğu söyleniyor.
Zengin protein ve kalsiyum bombası olarak öğünlerde her daim yer bulan yumurtayı tüketme yöntemlerinden en popüleri haşlamaktır.
Yumurtayı kaba koyar, üzerine suyunu döker ve kaynatırız. İstediğimiz kıvama gelene kadar kaynatır, suyu döker ve soyarız. Peki haşlanmış yumurta suyunu dökmekten vazgeçiren faydalarını duydunuz mu?
Araştırmalar, yalnızca yumurtanın değil, kabuğu ve haşlama suyunun da birçok şeye iyi geldiğini gösterdi. Bu bilgilerden sonra , haşlanmış yumurtanın suyunu asla dökmeyeceksiniz. Ancak mutlaka haşlamadan önce iyice yıkamış olmanızı tavsiye ediyoruz.