Hastane sürecini de anlatan Aslan, "Biz, bu ağrıdan dolayı ilk başta Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduk. Hastanede bu hastalığın enfeksiyon hastalığı gibi göründüğünü söyleyerek hiç bakmadan direkt bizi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Çarşamba günü saat 15.00 gibi oraya gittik. Orada da gece saatlerine kadar sürekli tahliller yaptılar. En son omuriliğinden sıvı alıp test yaptılar. Oradan menenjit hastalığının türünü de tespit ettiler; daha sonra da tedaviye başladılar.

"BÜTÜN AŞILARINI YAPTIRMIŞTIM"

Bu süreçte de sivilce şeklindeki lekeler gittikçe arttı. Vücudunu sarmaya başladı. Biraz daha halsizlik oluşmaya başladı. Testlerin sonuçları çıkınca yoğun bakıma aldılar" diye konuştu. "Menenjit aşısı oldu mu?" sorusunu da yanıtlayan Baba Aslan, "Sağlık ocağında zorunlu olarak yapılan bütün aşıları yaptırmıştım ama ekstra bir aşısı yok" ifadelerini kullandı.