Hastalıklar ondan korkuyor! Altın baharatın mucizesi: İşte zerdeçalın şaşırtan faydaları...

ZERDEÇAL HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Zerdeçalın yemeklerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zerdeçalın en çok kullanıldığı yemekler tavuk çorbaları, sote et ve tavuk yemekleri, mercimek çorbası ve pirinç pilavıdır. Bunun yanı sıra yazın serinletici soğuk çaylarında da kullanılır. Salatalara da az bir tutam eklendiği zaman salatanın faydasını artıracaktır. Yemeklerde zerdeçal kullanım miktarına dikkat edilmelidir. Fazla kullanıldığı takdirde yemekte acı bir tat olmasına neden olur. Bu yüzden zerdeçal kullanımında 1 çay kaşığı oranını arttırmamaya özen gösterilmelidir. Bu ölçek hem yemeklere lezzet katacak hem de yemeklere turuncumsu rengiyle görsel bir şölen yaşatacaktır.