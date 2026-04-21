Hastalıklar ondan korkuyor! Altın baharatın mucizesi: İşte zerdeçalın şaşırtan faydaları...

Altın rengiyle mutfağa giriyor, etkisiyle adeta vücudu baştan yazıyor… Peki her gün kullandığımız o baharatın içinde gerçekten ne saklı? İşte zerdeçalın mucize faydaları...
Yüzyıllardır hem sofralarda hem de şifa niyetine kullanılan zerdeçal, içerdiği güçlü bileşen sayesinde adeta doğal bir kalkan görevi görüyor. Bağışıklığı desteklemesi, iltihapla savaşması ve sindirimi rahatlatmasıyla öne çıkan bu mucize baharatın asıl sırrı ise içindeki kurkumin maddesinde gizli. Bu güçlü baharatın gücü bu söylediklerimizle de sınırlı değil. İşte zerdeçalla ilgili haberimizden detaylar...
.Antioksidan özelliği ile cilt yenilenmesi sağlar. .Sindirimi kolaylaştırır ve hızlı kilo vermeyi sağlar.
.Kaslardaki kireçlenmeyi engelleyerek romatizma sorunlarına iyi gelir. .Yüksek kolesterolü düşürür.
.Kalbe iyi gelir. .Damar tıkanıklığı yaşayanlara fayda sağlar.
.Karaciğer yağlanmasına karşı savaş açar. .İltihap sökücüdür. .Metobolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar.
ZERDEÇAL HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?
Zerdeçalın yemeklerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zerdeçalın en çok kullanıldığı yemekler tavuk çorbaları, sote et ve tavuk yemekleri, mercimek çorbası ve pirinç pilavıdır. Bunun yanı sıra yazın serinletici soğuk çaylarında da kullanılır. Salatalara da az bir tutam eklendiği zaman salatanın faydasını artıracaktır. Yemeklerde zerdeçal kullanım miktarına dikkat edilmelidir. Fazla kullanıldığı takdirde yemekte acı bir tat olmasına neden olur. Bu yüzden zerdeçal kullanımında 1 çay kaşığı oranını arttırmamaya özen gösterilmelidir. Bu ölçek hem yemeklere lezzet katacak hem de yemeklere turuncumsu rengiyle görsel bir şölen yaşatacaktır.
ÇAY OLARAK DA TÜKETİLEBİLİR
Zerdeçal kuru ya da taze haliyle çay olarak da tüketilebilir. 2 su bardağı su önce kaynatılarak ve içine 1 çay kaşığı toz ya da rendelenmiş zerdeçal eklenir. Demlenmesi için 10 dakika beklenir. İsteğe göre limon ilave edilebilir. Sağlık nedenleriyle daha yüksek miktarda zerdeçal tüketilmek isteniyorsa uzman bir hekim kontrolünde, konsantre formu tablet veya kapsül olarak kullanılabilir.
ZERDEÇALI KİMLER KULLANMAMALIDIR?
Karaciğer veya safra problemleri bulunan kişiler zerdeçal kullanmaktan kaçınmalıdır, zira zerdeçal safra üretimini artırabileceğinden zerdeçal takviyesi probleme neden olabilir.
Ayrıca kan sulandırıcı etkiside olabileceği için bu gibi sağlık sorunları bulunan kişiler zerdeçal almadan önce doktoruna danışmayı ihmal etmemelidir.
ZERDEÇAL CİLDİ CANLANDIRIR
Güçlü antioksidan etkisi bulunan zerdeçal cildi yaşlanmaya karşı koruduğu gibi alzheimer hastalığına karşı da koruma sağladığı bilinmekttedir.
ZERDEÇAL ZAYIFLATIR MI?
Zerdeçal sindirim sistemine yardımcı olur ve yağ yakıcı bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden zayıflamak isteyen kişiler tarafından da kullanılır.
Zayıflamak için zerdeçal yoğurt ile tüketilir. Burada 2 yemek kaşık içerisine eklenen toz zerdeçalı yoğurdun rengi dönene kadar karıştırarak hem sabahları hem de akşamları aç karnına tüketmelisiniz.
Acı bir tadı olan zerdeçal ve yoğurt kürü aynı zamanda zencefille de karıştırılarak kullanılabilir. Bu kullanım sayesinde 2 hafta gibi bir sürede hızlı yağ yakımı gerçekleşecektir. Bunun yanı sıra detoks sularının içine de çubuk zencefil ekleyebilirsiniz.
20 KLİNİK ÇALIŞMADAN ÇARPICI BULGULAR
Bilim insanları, toplamda 20 altın standartlı klinik çalışmanın sonuçlarını bir araya getirdi. İncelemeye göre, zerdeçal veya aktif bileşeni olan kurkumin içeren takviyeler, tip 2 diyabet hastalarında kilo kaybı ve karın yağlanmasında anlamlı düşüş sağladı.
Ortalama olarak zerdeçal kullanan hastalar, plasebo verilenlere kıyasla yaklaşık 2 kilo daha fazla zayıfladı. Bel çevrelerinde ise ortalama 2 santimetrelik daralma görüldü. Vücut yağ oranında da %3 civarında azalma kaydedildi.
Chicago'daki Rush Üniversitesi'nden Dr. Thomas M. Holland, "Merkezi obezitede görülen küçük iyileşmeler bile metabolik ve kardiyovasküler risklerin azalmasına katkı sağlayabilir" diyerek bulguların önemini vurguladı.
YAN ETKİLER GENELLİKLE HAFİF
Çalışmalarda bildirilen yan etkiler genellikle hafifti: mide ağrısı, kabızlık, kaşıntı ve bulantı en sık görülenler arasında yer aldı.
ZERDEÇAL VÜCUT İÇİN BİR DESTEK
Uzmanlar, zerdeçalın tek başına mucize yaratmadığını, ancak sağlıklı yaşam tarzına ek olarak küçük ve güvenli bir destek sağlayabileceğini vurguluyor. Takviyeler, doğru dozda ve doktor kontrolünde alındığında kilo yönetiminde faydalı olabilir.