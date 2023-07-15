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Haberler Galeri Hava bugün nasıl olacak? 15 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

Hava bugün nasıl olacak? 15 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

Bugün 15 Temmuz Cumartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı düşünülürken diğer yerlerde de önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte 15 Temmuz Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 09:30

Hava bugün nasıl olacak? 15 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Hava bugün nasıl olacak? 15 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? 15 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Hava bugün nasıl olacak? 15 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Hava bugün nasıl olacak? 15 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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