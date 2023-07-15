Hava bugün nasıl olacak? 15 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

Bugün 15 Temmuz Cumartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı düşünülürken diğer yerlerde de önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte 15 Temmuz Cumartesi hava durumu...