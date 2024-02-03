Hava bugün nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 3 Şubat Cumartesi hava durumu tahmini

Bugün (3 Şubat Cumartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Ege Bölge'sinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 3 Şubat Cumartesi hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 3 Şubat 2024 Cumartesi 08:54 Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2024 Cumartesi 08:54