Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa ile İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri), Akdeniz'in iç ve batı kesimleri (Antalya, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana'nın kuzey çevreleri), İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara'nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz'de (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum ile Kastamonu'nun doğusu) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.