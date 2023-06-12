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Haberler Galeri Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il paylaştı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il paylaştı

Bugün 12 Haziran Pazartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Aydın'ın iç kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege ile Muğla, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 12 Haziran Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 09:01 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 09:01

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa ile İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri), Akdeniz'in iç ve batı kesimleri (Antalya, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana'nın kuzey çevreleri), İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara'nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz'de (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum ile Kastamonu'nun doğusu) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il paylaştı

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il paylaştı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Aydın'ın iç kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege ile Muğla, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il paylaştı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren iç ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il paylaştı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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