Hava bugün nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 31 Ocak Çarşamba hava durumu tahmini

Bugün (31 Ocak Çarşamba ) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Ege Bölge'sinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 31 Ocak Çarşamba hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:09 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:09