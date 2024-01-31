  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Hava bugün nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'den 31 Ocak Çarşamba hava durumu tahmini

Hava bugün nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'den 31 Ocak Çarşamba hava durumu tahmini

Bugün (31 Ocak Çarşamba ) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Ege Bölge'sinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 31 Ocak Çarşamba hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:09 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 09:09

Hava bugün nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 31 Ocak Çarşamba hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hava bugün nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 31 Ocak Çarşamba hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Mersin'in doğusunda kuvvetli sağanak yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağısı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava bugün nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 31 Ocak Çarşamba hava durumu tahmini

MARMARA

Çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 31 Ocak Çarşamba hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 31 Ocak Çarşamba hava durumu tahmini

AKDENİZ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 15°C

Çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı,

  • SON DAKİKA