Hava durumu 6 Şubat 2023 Pazartesi

Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.