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Haberler Galeri Hava durumu 6 Şubat 2023 Pazartesi

Hava durumu 6 Şubat 2023 Pazartesi

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde kar yağışı yağışı bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın Çok bulutlu, kuzeyinin ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 6 Şubat 2023 Pazartesi hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 09:17
Hava durumu 6 Şubat 2023 Pazartesi

Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Hava durumu 6 Şubat 2023 Pazartesi

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI : Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Marmara'nın güneyi ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARI : Rüzgarın, ülkemizin batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli, Marmara, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Doğu kesimlerde soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu 6 Şubat 2023 Pazartesi

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli, doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 0°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu 6 Şubat 2023 Pazartesi

EGE

Çok bulutlu, kuzeyinin ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 6°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 4°C

Çok bulutlu

Hava durumu 6 Şubat 2023 Pazartesi

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak, iç kesimlerinde kuvvetli kar ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

MERSİN °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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