Hava durumu 8 Şubat 2023 Çarşamba

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, Doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.