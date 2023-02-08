  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Hava durumu 8 Şubat 2023 Çarşamba

Hava durumu 8 Şubat 2023 Çarşamba

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Kar yağışı duracak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 8 Şubat Çarşamba 2023 hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 09:09
Hava durumu 8 Şubat 2023 Çarşamba

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, Doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hava durumu 8 Şubat 2023 Çarşamba

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR : Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR: Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Doğu kesimlerde soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Yapılan son değerlendirmelere göre; son günlerde meydana gelen kar yağışlarıyla doğu bölgelerde özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Doğu Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere yükse kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu 8 Şubat 2023 Çarşamba

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli kıyıları, İstanbul, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

Hava durumu 8 Şubat 2023 Çarşamba

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

MUĞLA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

Hava durumu 8 Şubat 2023 Çarşamba

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

  • SON DAKİKA