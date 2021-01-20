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Hava sıcaklığı eksi 12'ye düştü, yapay sıcak su şelalesi dondu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcaları bölgesinde sıcak suyun aktığı yapay 'Şifa Şelalesi', hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi ile dondu.

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:33 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:33
Hava sıcaklığı eksi 12'ye düştü, yapay sıcak su şelalesi dondu

Hafta başından bu yana hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Sandıklı'da, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sandıklı ilçesinde, kar yağışının durmasının ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

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Hava sıcaklığı eksi 12'ye düştü, yapay sıcak su şelalesi dondu

İlçede sıcaklığın sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Hüdai Kaplıcaları bölgesinde sıcak suyun aktığı 'Şifa Şelalesi' dondu. Bir taraftan sıcak suyun etkisiyle buharların çıktığı şelalede diğer yandan buz sarkıtlarının muhteşem görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı.

Hava sıcaklığı eksi 12'ye düştü, yapay sıcak su şelalesi dondu

İzmir'den tatil için Hüdai Kaplıcalarına gelen Sema Gökyer, "Şifa Şelalelerinden akan sıcak suyun donması buraya ayrı bir güzellik katmış. Çok güzel bir görsel oluşmuş. Burayı çok seviyoruz ve burada olmaktan çok mutluyuz.

Hava sıcaklığı eksi 12'ye düştü, yapay sıcak su şelalesi dondu

Odalarımız pandemi dönemi olduğu için herkes kendi alanında odalarda kalıyor. Ortak alanlar kapalı kaplıcalar temiz ve hijyenik" dedi.

Hava sıcaklığı eksi 12'ye düştü, yapay sıcak su şelalesi dondu

Öte yandan, şelalenin donduğunu görenler fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı

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