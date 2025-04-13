Havada bahar esintisi: Termometreler yükseliyor

Türkiye yeni haftaya hem ısınan hava hem de yer yer etkili olacak yağışlarla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Uzmanlar, hafta ortasına doğru birçok bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtiyor. İç ve doğu kesimlerde ise üç gün boyunca yağış beklenirken, zirai don ve çığ tehlikesine karşı uyarılar peş peşe geldi. Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor; bu illerde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak.

AA Giriş Tarihi : 13 Nisan 2025 16:43 Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





