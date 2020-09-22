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Haberler Galeri Hayat tarzını değiştiren Prens Harry ders almaya başladı

Hayat tarzını değiştiren Prens Harry ders almaya başladı

Meghan Markle ile evlendikten sonra hayatını değiştiren ve ABD'ye taşınan Prens Harry, yeni projeleri için ders almaya başladı. Harry, yeni projelerinde başarılı olmak için Oscarlı yönetmen Ron Howard'dan ders alıyor.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 13:53 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 13:53
Hayat tarzını değiştiren Prens Harry ders almaya başladı

Prens Harry ile Meghan Markle'ı yeni projeleri için çalışmalarına hız verdi. Bir yandan dijital yayın platformu ile 150 milyon dolarlık anlaşma yapan çift diğer yandan gizli tuttukları bir projenin yapımcığı için çalışmalarına devam ediyor.

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Hayat tarzını değiştiren Prens Harry ders almaya başladı

Projeleri için prodüksiyon kursuna kaydolan Prens Harry ayrıca Oscar ödüllü yönetmen Ron Howard'dan film yapım dersleri almaya başladı.

Hayat tarzını değiştiren Prens Harry ders almaya başladı

Prense yakın bir kaynak, "Harry son zamanlarda haftanın beş günü yaratıcılık kursuna gidiyor. Çalışmak istiyor ve bunu aşağıdan yukarıya adım adım yapmak istiyor. Meghan'ın gölgesinde olmak istemiyor. Elinden geldiğince sıkı çalışmaya kararlı" açıklaması yaptı.

Hayat tarzını değiştiren Prens Harry ders almaya başladı

The Mirror, Harry'nin Apollo 13, The Da Vinci Code ve Rush gibi hit filmler yapan Ron Howard'ı rol model olarak gördüğünü iddia etti.

Hayat tarzını değiştiren Prens Harry ders almaya başladı

A Beautiful Mind filmiyle iki Oscar kazanan 66 yaşındaki yönetmen, 70'lerin sitcom Happy Days'de Richie Cunningham karakterini canlandırmaya başladı. Oyunculuktan yönetmenliğe geçti ve Hollywood'da kamera arkasındaki en saygın figürlerden biri oldu.

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