Hayata yeşil bir renk: Matcha! Matcha nedir? Matcha nasıl hazırlanır? Matcha’nın yeşil çayla ilgisi nedir?

Matcha, özel olarak yetiştirilen ve işlenen öğütülmüş bir yeşil çay tozu olan matcha, ülkemizde de popüler bir hal aldı.

Kaliteli bir yeşil çay çeşidi olan matcha çayının; içeriğinde bulunan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücuduna pek çok faydası bulunur. Bu faydaları arasında yaşlanma karşıtı ektisi olması, anti kanserojen etkisi olması ve kilo vermeye yardımcı olması yer alır.