Hayata yeşil bir renk: Matcha! Matcha nedir? Matcha nasıl hazırlanır? Matcha'nın yeşil çayla ilgisi nedir?
Matcha nedir? Matcha nasıl hazırlanır? Matcha'nın yeşil çayla ilgisi nedir? sorularının cevapları bu ilginç lezzetin peşine düşmüş olanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, matcha'nın özel bir sırrı var mı? Nasıl hazırlanır, yeşil çaydan farkı nedir? İşte detaylar...
HABER MERKEZİ
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Matcha, özel olarak yetiştirilen ve işlenen öğütülmüş bir yeşil çay tozu olan matcha, ülkemizde de popüler bir hal aldı.
Kaliteli bir yeşil çay çeşidi olan matcha çayının; içeriğinde bulunan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde insan vücuduna pek çok faydası bulunur. Bu faydaları arasında yaşlanma karşıtı ektisi olması, anti kanserojen etkisi olması ve kilo vermeye yardımcı olması yer alır.
NEDEN YEŞİL? Camellia sinensis adı verilen bitkinin genç yapraklarından elde edilen matcha tozu, koyu parlak yeşil bir renge sahiptir. Koyu yeşil rengin sebebi, bitkinin gölgede yetiştirilmesidir. Bu şekilde yapraklarındaki klorofil miktarı artar ve rengi koyulaşır.
NASIL HAZIRLANIR? Matcha çayı hazırlığı için 1 çay kaşığı matcha tozu ve 1 fincan sıcak su yeterlidir. Bir kase içinde matcha tozunu süzgeçten geçirerek dökmelisiniz. Kaynayan ve 80 dereceye kadar kısa süre soğutulan suyu hazırlayın. Biraz sıcak suyu tozun üstüne dökün ve bambu fırça ile kremamsı hale gelene kadar çevirin.
Matcha, yemeğin malzemesi olarak da sık sık kullanılıyor. Ayrıca şekerle uyumundan dolayı tatlı yapımında da tercih ediliyor. Örneğin; wagaşi(japon tatlısı), kek veya kurabiye gibi tatlılar, dondurma ve çikolata.
Aynı zamanda, Japon yemeği olan Tempura'yı yerken bazen tuza Maçça ekleniyor. Buna da Maçça tuzu denir.
UYARI Matcha çayını içmeden önce herhangi bir olumsuzluk olmaması adına doktorunuza mutlaka danışmanız gerekmektedir.
MATCHA LATTE
MALZEMELER 2 tatlı kaşığı matcha çayı 100 ml sıcak su 3 tatlı kaşığı şeker (İsteğe bağlı) 1 fiske vanilya (İsteğe bağlı) 400 ml çok sıcak süt Çırpma bardağı veya el blenderi
NASIL YAPILIR?
100 ml sıcak suya şekeri, vanilyayı ve yeşil çayı döküp iyice karıştırın. Sütü kaynamaya yakın ısıtıp çay karışımına ilave edin ve karıştırın. Dilerseniz el blenderiyle köpürtebilirsiniz.