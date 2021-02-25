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Haberler Galeri Hayırlı Cuma mesajları! En güzel, resimli cuma mesajları...

Hayırlı Cuma mesajları! En güzel, resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler Cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Müslümanların bayramı olan cuma gününde camilerde cuma namazları eda edilecek eller semaya açılacak. İşte bugüne özel resimli, yeni cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:18
Hayırlı Cuma mesajları! En güzel, resimli cuma mesajları...

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

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Hayırlı Cuma mesajları! En güzel, resimli cuma mesajları...

"Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."

Hayırlı Cuma mesajları! En güzel, resimli cuma mesajları...

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi affet. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

Hayırlı Cuma mesajları! En güzel, resimli cuma mesajları...

Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Hayırlı Cuma mesajları! En güzel, resimli cuma mesajları...

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

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