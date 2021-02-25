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Hayırlı Cuma mesajları! En güzel, resimli cuma mesajları...
Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler Cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Müslümanların bayramı olan cuma gününde camilerde cuma namazları eda edilecek eller semaya açılacak. İşte bugüne özel resimli, yeni cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:10Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:18
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"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."