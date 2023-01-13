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Hayırlı Cumalar! En güzel, resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar! En güzel, resimli, dualı cuma mesajları...
Müslümanların bayramı olan cuma gününe kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Binlerce kişinin camilere koşarak namazlarını eda edeceği bugün de eller semaya açılacak. Hem sevdiklerinin cumasını kutlamak hem de sosyal medyada paylaşımda bulunmak için cuma mesajları da araştırılmaya başlandı. İşte en güzel, resimli hayırlı cumalar mesajları...
Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 08:46
Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 08:46
Hayırlı Cumalar mesajları araştırılmaya başlandı. Sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. Bizler de sizin için resimli cuma mesajlarını derledik.
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.
Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "