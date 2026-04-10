Hayırlı Cumalar mesajları 10 Nisan| Resimli hayırlı cumalar mesajları...

Cuma mesajı göndermek isteyenler 'Resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları' aramasını yapmaya başladı. Hem sosyal medyadan paylaşabileceğiniz hem de Whatsapp'tan gönderebileceğiniz cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 10 Nisan hayırlı cumalar mesajları..
Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin. Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun. Amin!
Hayırlı sabahlar. Melekler daima, duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçiniz olsun. Cennet kapısı nasibiniz olsun. Cumanız mübarek olsun.
Rabbim. Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte Af diyorum ve sığınıyorum rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de Aff eyle. Hayırlı cumalar...
Yeni güne Bismillah. Cumaya kavuşturan Rabbime şükürler olsun.
Selamların en güzeli sizlerin üzerinize olsun. Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin.
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar…
Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma"nın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu Cumalar.
Allah bu mübarek günde kalbinize huzur, evinize bereket versin. Cumanın rahmeti üzerinize olsun, dualarınız kabul olsun.
Rabbim tüm hayırlı kapıları size açsın, Cumanız mübarek olsun. Allah gönlünüze ferahlık, ömrünüze sağlık versin. Bu mübarek Cuma günü dualarınızın kabulüne vesile olsun.
"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."
"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi affet. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."
Cumanızı en içten dileklerimle kutlar, Allah`ın bereketinin, sevgisinin ve korumasının üzerinizde olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!
Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.
"Her Cuma olduğu gibi, bugün de hayatınıza bereket, huzur ve neşe getirmesini dilerim. Allah`ın rahmeti, sevgisi ve koruması hep üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!"
Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin
Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar
Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.