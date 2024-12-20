Hayırlı cumalar mesajları 20 Aralık! Resimli, dualı cuma mesajları...

Sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel hayırlı cumalar mesajlarını araştırmaya başladı. Hem sosyal medyada paylaşabileceğiniz hem de sevdiklerinize gönderebileceğiniz cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel, resimli, dualı cuma mesajları...
HABER MERKEZİ
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"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."