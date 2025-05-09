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Haberler Galeri Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...

Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...

Hayırlı Cumalar.... Sevdiklerine Cuma mesajı göndermek ya da sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunmak isteyenler için en güzel, resimli, dualı cuma mesajlarını derledik. İşte bugüne özel en yeni, resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları...

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Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

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Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...

"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...

"Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."

Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar mesajları 9 Mayıs! En güzel, resimli cuma mesajları...