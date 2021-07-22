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Haberler Galeri Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu

Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu

Paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren Helin Avşar, son paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü. Ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra ile olan fotoğrafında photoshopu abartan Avşar alay konusu haline geldi.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:02
Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu
Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu

Moda dünyasına el atan Helin Avşar, Kurban Bayramı'nda ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile bir pozunu Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

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Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu
Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu

Sadece kendisine filtre uygulayan Helin Avşar, ablası ve yeğenini es geçince ortaya komik bir fotoğraf çıktı. 23 yaşındaki yeğeni Zehra'dan bile küçük çıkan 44 yaşındaki Helin Avşar, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu
Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu

Photoshop'u abartan Helin Avşar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Küçük Avşar, gelen esprili yorumlardan sonra jet hızıyla paylaşımını silse de Avşar Ailesi'nin neşeli bayram pozu kısa sürede yayıldı.

Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu
Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu

Helin Avşar'ın paylaştığı poza binlerce esprili yorum yapıldı.

Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu
Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu

-HelİN, Zehra Out

-Küçük Avşar, ablası Hülya Avşar'ı fena harcadı.

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