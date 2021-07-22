Haberler Galeri Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu

Helin Avşar o fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı! Adete bambaşka biri oldu

Paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren Helin Avşar, son paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü. Ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra ile olan fotoğrafında photoshopu abartan Avşar alay konusu haline geldi.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





