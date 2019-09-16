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Hepimizin kullandığı kurşun kalem nasıl yapılıyor? Beyaz kısmı bakın neymiş

İlkokulda tanıştığımız, o elimizden hiç düşürmediğimiz kurşun kalemler nasıl yapılıyor bilmek ister misiniz? Peki ya kurşun kalemin üzerindeki beyaz çizginin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kurşun kalemlerin inanılmaz dönüşümü izleyenleri çok şaşırttı.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:28 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





