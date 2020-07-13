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İki tencere arasına koyarsanız... İşte birbirinden değerli mutfak tüyoları
Mutfak hepimizin en fazla zaman geçirdiği yerlerden birisi. Burada geçirilen zamanı keyifli hale getirmek mümkün. Bu alanda öğreneceğiniz tüyolar sayesinde mutfak düzeninize yenilik getirebilirsiniz. İşte birbirinden değerli mutfak tüyoları!
Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:04Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:23
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Mutfak evde vakit geçirmesi en keyifli alanların başında geliyor. Sürekli yeni tatlar keşfederek, yeni teknikler ya da püf noktaları öğrenerek damak zevkinizi günden güne geliştirebilir, ufkunuzu açabilirsiniz. İşte ufkunuzu açacak o ipuçlarından bazıları...
Saklama kapları hayatımızı kurtarıyor ancak bunların içindeki yiyecekleri mikrodalga fırında ısıtırken şuna dikkat edin: Kare ya da dikdörtgen kapların köşeleri diğer yerlere göre daha fazla enerji çeker, bu da o noktalardaki yiyeceklerin fazla pişmesine neden olur. Yemeği daha dengeli ısıtmak için yuvarlak kap kullanın.
Ekmeğin türü, kızartma makinesini kaç derece çalıştırmanız gerektiğini belirliyor. Beyaz ekmek, kısa sürede ısınıp kızarır ama çavdar gibi sert ekmekler için daha yüksek sıcaklığa ihtiyacınız var. Öte yandan taze ekmek ile bayat ekmeğin de kızarma sıcaklığı farklıdır. Bayat ekmek için daha düşük sıcaklık yeterlidir.
Sebzelerinizin daha uzun ömürlü olması için buzdolabınızın sebzelik çekmecelerinde nem ayarını ihmal etmeyin. Çürüyen sebze ve meyveleri düşük, kuruyan sebze ve meyveleri ise yüksek nem ayarında saklayın. Bu arada bazı sebze ve meyveler yan yana geldiklerinde birbirlerinde çürüme etkisi yaparlar.
Makarnayı süzmek için tencerenin içindekileri süzgecin içine boca eder, sonra da suyun süzülmesini beklersiniz değil mi? Meğer bu yol yanlışmış. Doğrusu süzgeci tencerenin üzerine yerleştirerek suyu dökmekmiş. Bundan sonra süzgecinizden daha fazla verim alabilirsiniz, elinizi yakma riski de yaşamazsınız. Makarnanın suyunu da hemen dökmeyin. Az da olsa sosa ekleyin. Bu nişastalı su sosun makarnaya daha iyi bağlanmasını sağlayacak.