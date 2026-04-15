  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Her derde deva! Kekik çayı vücudu baştan aşağı yeniliyor! Kekik çayı bakın neye iyi geliyor!

Her mevsim içilebilen, her mutfakta bulunan, doğal bir destekçi görevi gören kekik çayı sağlığın korunması ve bazı hastalıkların tedavisinde etkili olan şifalı bir bitkidir. Peki bu bitki nasıl tüketilmeli? Kekik hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları nelerdir? İşte bu şifalı bitkiye dair ayrıntılar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Kekik binlerce yıldır kullanılmaktadır. Eski Romalılar ve Yunanlılar bunu kutsal tapınaklarında ve yiyecekleri tatlandırmak için kullandılar. Romalı askerlerin cesaret için savaşmadan önce kurutulmuş bitkinin kokusunu soludukları söylendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
KEKİK TÜRLERİ

İstanbul kekiği, toka kekiği, beyaz kekik ve dağ kekiği bilinen kekik türlerindendir.

KEKİK ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Kekik çayı sindirim ve idrar yolu rahatsızlıklarının yanı sıra adet sancısının hafifletilmesi için de kullanılır. Menstruasyon ağrısına iyi gelen bu kekik çayı sayesinde kişiler ağrılı adet dönemlerini daha rahat geçirebilir.

Kekik çayının iyi geldiği diğer durumlar şunlardır:

Kronik hastalıklar
Öksürme
Balgam
Uyku düzeninde bozulma
Obezite

Kas ağrıları
Kabızlık
Adet sancısı
C, A vitamini eksikliği
Karın ağrısı

KEKİK ÇAYI TARİFİ

Kekik çayı malzemeler:

2 yaprak taze kekik
2 bardak sıcak su
Arzuya göre limon ve çiçek balı

NASIL YAPILIR?

Mucizevi bir bitki olarak kabul edilen kekik çayı tarifi iki malzeme ile hızlı bir şekilde hazırlanabilmektedir. İhtiyaç duyulan ilk malzeme kaynatılmış sıcak su.

Kekik kaynatılan sıcak suyun içinde ağzı kapalı bir şekilde 5 dakika demlenir. Fazla demlenmesi kekiğin acı bir hale gelmesini sağlayacaktır ve kekik çayını içilemez bir hale getirecektir. Bu yüzden bu aşamada dikkat edilmesi gerekmektedir.

İşte kekik çayınız hazır. Arzuya göre kekik çayını demledikten sonra bal ya da limon da eklenebilir.

