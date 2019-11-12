Her gün badem tüketmenin vücuda faydası inanılmaz!

Kuru yemişler arasında bulunan bademin sevmeyeni neredeyse yoktur. Amerikan Kalp Birliği'nin yaptığı bir çalışmada, her gün badem tüketen insanların vücutlarına sağladığı 4 olumlu gözlemi paylaştı. İşte her gün badem yemenin vücuda etkileri...