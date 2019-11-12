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> Her gün badem tüketmenin vücuda faydası inanılmaz!
Her gün badem tüketmenin vücuda faydası inanılmaz!
Kuru yemişler arasında bulunan bademin sevmeyeni neredeyse yoktur. Amerikan Kalp Birliği'nin yaptığı bir çalışmada, her gün badem tüketen insanların vücutlarına sağladığı 4 olumlu gözlemi paylaştı. İşte her gün badem yemenin vücuda etkileri...
Giriş Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 11:18Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 11:21
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Bademin düzenli tüketildiği takdirde vücuda birçok faydası var.