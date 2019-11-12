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Her gün badem tüketmenin vücuda faydası inanılmaz!

Kuru yemişler arasında bulunan bademin sevmeyeni neredeyse yoktur. Amerikan Kalp Birliği'nin yaptığı bir çalışmada, her gün badem tüketen insanların vücutlarına sağladığı 4 olumlu gözlemi paylaştı. İşte her gün badem yemenin vücuda etkileri...

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 11:18 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı 11:21
Her gün badem tüketmenin vücuda faydası inanılmaz!

Bademin düzenli tüketildiği takdirde vücuda birçok faydası var.

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Her gün badem tüketmenin vücuda faydası inanılmaz!

Amerikan Kalp Birliği yaptığı bir çalışmada düzenli badem tüketenlerin vücuda 4 olumlu faydası olduğunu açıkladı. İşte o faydalar...

Her gün badem tüketmenin vücuda faydası inanılmaz!

SİVİLCELERİ AZALTIR

Bademler, yüksek düzeyde omega-6 yağ seviyesi içerir. Sivilceyi iyileştirmeye ve cildinizi gençleştirmenize yardımcı olabilecek E vitamini ve antioksidanlar içerir.

Her gün badem tüketmenin vücuda faydası inanılmaz!

DİYABET TEDAVİSİNE YARDIMCI OLUR
Yapılan çalışmalar doğrultusunda tip 2 diyabet hastalarının günlük olarak badem yiyerek fiziksel durumlarının düzeldiği görülmüştür.

Her gün badem tüketmenin vücuda faydası inanılmaz!

DOĞUM ÇATLAKLIKLARINI AZALTIR
Bademin bir diğer faydası ise kadınların doğumdan sonra çabuk iyileştiklerini ve çatlak izlerini önlediği görülmüştür. Bebeğinizin zeka gelişimini artırır

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