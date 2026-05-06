Her gün tüketiyoruz ama bunu yanlış biliyormuşuz! Suyun son kullanma tarihi olur mu? Pet şişelerdeki o detay şaşırtıyor
Market raflarında şişe suların üzerindeki son kullanma tarihini gören birçok kişi "Su da mı bozuluyor?" sorusunu akla getiriyor. Ancak uzmanlara göre cevap net: Hayır, suyun kendisi çürümez ya da bozulmaz. Peki o halde üzerinde neden bir son kullanma tarihi yer alıyor? İşte ayrıntılar…
Suyun kendisi bozulmasa da bu, her zaman aynı kalitede kalacağı anlamına gelmiyor. İçinde bozulacak proteinler ya da yağlar bulunmasa da zamanla suyun tadı, kokusu ve kimyasal dengesi değişebiliyor. Özellikle pet şişelerdeki plastikle etkileşim süreci de devreye girdiğinde, üreticilerin bu tarihleri belirlemesinin arkasında daha anlamlı bir gerekçe olduğu ortaya çıkıyor. Peki, üzerinde yazan tarihi geçen her su gerçekten kalitesiz mi sayılıyor ve bu suların tüketilmesi insan sağlığını nasıl etkileyebilir? İşte detaylar…
Aslında su şişelerinin üzerinde yer alan tarih, süt veya et ürünlerinde olduğu gibi bir "son kullanma tarihi" değildir. Bu tarih daha çok "tavsiye edilen tüketim tarihi" anlamına gelir. Yani üretici firma, bu tarihe kadar tüketildiğinde suyun tadının, kokusunun ve berraklığının en ideal seviyede olacağını belirtir. Bu nedenle bu bilginin etikette yer alması yasal bir zorunluluk olarak da uygulanmaktadır.
Tüketim Tarihi Geçmiş Su İçilir mi?
Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bir suyu içmek genellikle ciddi bir sağlık riski oluşturmaz. Su bozulmadığı için "zehirlenme" gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak zamanla suyun tadında ve kokusunda değişim yaşanabilir. Bu da içim kalitesini düşürerek ilk günkü tazelik hissini ortadan kaldırabilir.
Asıl Sorun Plastik Şişelerde
Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta suyun kendisi değil, içinde bulunduğu plastik şişedir. Çoğu su şişesi PET (polietilen tereftalat) adı verilen plastikten üretilir. Bu malzeme zamanla ve özellikle uygun olmayan koşullarda bekletildiğinde değişime uğrayabilir.
Yapılan araştırmalar, uzun süre bekleyen plastik şişelerin suya "asetaldehit" gibi bazı maddeler salabileceğini göstermektedir. Bu durum ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmasa da suyun tadında farklılık, hafif plastikimsi bir koku ya da tat oluşmasına neden olabilir.
Saklama Koşulları Çok Önemli
Suyun kalitesini korumada en önemli faktörlerden biri de saklama koşullarıdır. Su, doğru koşullarda saklansa bile kalitesini daha uzun süre korur.
Şişelerin doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gerekir. Yüksek sıcaklık, plastik yapının daha hızlı bozulmasına ve suya daha fazla madde geçişine yol açabilir. Bu nedenle suyun serin, kuru ve karanlık ortamlarda saklanması önerilir.
Raf Ömrü ve Son Değerlendirme
Uygun koşullarda saklanan şişe suların raf ömrü ortalama iki yıl olarak kabul edilir. Su doğası gereği bozulmasa da ambalajı ve çevresel koşullar, suyun kalitesini doğrudan etkileyebilir.