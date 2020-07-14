Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül de ünlü çıkıt!

Atv ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri cuma akşamları zirveyi kimseye bırakmayan Hercai, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide Azize Aslanbey karakterine hayat veren usta oyuncu Ayda Aksel ise en çok konuşulan oyuncu oldu. Instagram hesabını sık kullanan isimlerden olan Ayda Aksel'in kızıyla olan paylaşımı ise sosyal medyayı salladı. Hercai'nin Azize'si Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül'ü görenler ise çok şaşırdı. İşte Ayda Aksel'in kızı ve birçok ünlü ismin çocukları...