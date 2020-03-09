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Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...

Hayranlıkla izlediğimiz filmlerin perde arkası görüntüleri hep merak konusu olmuştur. İşte o filmlerin kamera arkası görüntülerinden kareler...

Giriş Tarihi: 9 Mart 2020 Pazartesi 11:24 Güncelleme Tarihi: 9 Mart 2020 Pazartesi 11:25
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...

Buna güzel bir örnek olarak ise sizlere 1995 yılında efsane oyundan uyarlama olarak vizyona giren Mortal Kombat filmiydi.

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Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...

İşte efsane filmlerin efektsiz halleri...

Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
Herkes o sahneleri hayranlıkla izledi! Oysa gerçek bambaşka...
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