Haberler Galeri

Herkes onu arıyor! Şifasıyla ün saldı: Çaşır mantarının faydaları say say biymiyor

Yalnızca belirli bölgelerde yetişen çaşır mantarı, kısa süren sezonuyla adeta altın değerine ulaştı. Peki bu mantarı bu kadar özel yapan ne? İşte cevabı...

Toplaması zahmetli, bulması zor… Doğanın en gizemli mantarlarından biri olan çaşır mantarı... Kimi şifa deposu diyor, kimi "doğanın altını"… Çaşır mantarı pazarlarda yok satarken fiyatı da dikkat çekiyor.

Çaşır Mantarı Nedir?
Doğada kendiliğinden yetişen çaşır mantarı, özellikle Doğu Anadolu ve yüksek rakımlı bölgelerde görülen yabani mantar türlerinden biri olarak biliniyor. Kendine has kokusu ve yoğun aromasıyla dikkat çeken mantar, bahar aylarında toplanıyor.

En Çok Nerelerde Yetişir?
Çaşır mantarı genellikle nemli yaylalarda, dağ eteklerinde ve otlak alanlarda görülüyor. Özellikle Van, Bitlis, Hakkâri ve Erzurum çevresinde sık rastlanıyor.

Toplama Zamanı Ne Zaman?
İlkbaharın sonu ile yaz başında ortaya çıkan çaşır mantarı, kısa sürede büyüyor. Yağmur sonrası nemli topraklarda daha yoğun görülüyor.

Nasıl Tüketiliyor?
Bazı bölgelerde kavurma, yumurtalı tarifler ve çorbalarda kullanılıyor. Yoğun aroması nedeniyle az miktarda bile güçlü tat verdiği söyleniyor.

Faydalarıyla Dikkat Çekiyor
Halk arasında bağışıklığı desteklediğine, tok tuttuğuna ve enerji verdiğine inanılıyor. Ancak bilimsel olarak kesinleşmiş sağlık iddiaları için uzman görüşü gerekiyor.

Protein Deposu Olarak Biliniyor
Mantar türleri genel olarak düşük kalorili ve protein açısından destekleyici besinler arasında gösteriliyor. Bu nedenle diyet listelerinde de tercih edilebiliyor.

Karıştırılması Tehlikeli Olabilir
Uzmanlar, yabani mantarların bilinçsiz şekilde tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Zehirli türlerle karıştırılması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

ÇAŞIR MANTARININ FAYDALARI

Bağışıklık Sistemini Destekleyebilir
İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücudun direncini artırmaya yardımcı olabilir.
Düşük Kalorilidir
Az kalorili yapısıyla diyet yapanların tercih ettiği besinlerden biri olarak öne çıkar.
Tokluk Hissi Sağlayabilir
Lifli yapısı sayesinde uzun süre tok kalmaya yardımcı olabilir.
Protein İçeriğiyle Destek Sunabilir
Bitkisel protein kaynağı olarak beslenmeye katkı sağlayabilir.
Enerji Vermeye Yardımcı Olabilir
Halk arasında yorgunluğu azalttığı ve enerji verdiği düşünülür.
Sindirimi Destekleyebilir
Lif bakımından zengin mantar türleri bağırsak sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayabilir.

Mineral Açısından Zengin Olabilir
Potasyum, fosfor ve bazı B vitaminleri bakımından destekleyici özellik gösterebilir.
Kas Yapısını Destekleyebilir
Protein ve mineral içeriği nedeniyle kas gelişimine katkı sunabilir.
Antioksidan Özellik Gösterebilir
Serbest radikallere karşı koruyucu bileşenler içerebilir.
Doğal Beslenmede Tercih Ediliyor
Katkısız ve doğadan toplanan yapısı nedeniyle doğal beslenme trendlerinde ilgi görüyor.

ÇAŞIR MANTARININ KİLOSU DUDAK UÇUKLATIYOR!

Yüksek Rakımın Değerli Mantarı
Çaşır mantarı, dağlık bölgelerde zor şartlarda toplandığı için oldukça pahalıya satılıyor.
Kilosu 2 Bin TL'yi Buldu
Bazı bölgelerde taze çaşır mantarının kilogram fiyatı 2 bin TL seviyelerine kadar çıktı.

Her Yerde Yetişmiyor
Sadece belirli yayla ve dağ bölgelerinde yetişmesi fiyatı artıran en büyük nedenlerden biri.
Toplaması Oldukça Zor
Kayalık alanlar ve yüksek rakımlı bölgelerde tek tek toplanıyor.

Bahar Aylarında Çıkıyor
Kısa süre yetiştiği için sezonu kaçıranlar mantarı bulmakta zorlanıyor.
Kurutulmuşu Daha da Pahalı
Kurutularak satılan bazı ürünlerde fiyatlar daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.

