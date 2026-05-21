HaberlerGaleri Herkes onu arıyor! Şifasıyla ün saldı: Çaşır mantarının faydaları say say biymiyor
Herkes onu arıyor! Şifasıyla ün saldı: Çaşır mantarının faydaları say say biymiyor
Yalnızca belirli bölgelerde yetişen çaşır mantarı, kısa süren sezonuyla adeta altın değerine ulaştı. Peki bu mantarı bu kadar özel yapan ne? İşte cevabı...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Toplaması zahmetli, bulması zor… Doğanın en gizemli mantarlarından biri olan çaşır mantarı... Kimi şifa deposu diyor, kimi "doğanın altını"… Çaşır mantarı pazarlarda yok satarken fiyatı da dikkat çekiyor.
Çaşır Mantarı Nedir? Doğada kendiliğinden yetişen çaşır mantarı, özellikle Doğu Anadolu ve yüksek rakımlı bölgelerde görülen yabani mantar türlerinden biri olarak biliniyor. Kendine has kokusu ve yoğun aromasıyla dikkat çeken mantar, bahar aylarında toplanıyor.
En Çok Nerelerde Yetişir? Çaşır mantarı genellikle nemli yaylalarda, dağ eteklerinde ve otlak alanlarda görülüyor. Özellikle Van, Bitlis, Hakkâri ve Erzurum çevresinde sık rastlanıyor.
Toplama Zamanı Ne Zaman? İlkbaharın sonu ile yaz başında ortaya çıkan çaşır mantarı, kısa sürede büyüyor. Yağmur sonrası nemli topraklarda daha yoğun görülüyor.
Nasıl Tüketiliyor? Bazı bölgelerde kavurma, yumurtalı tarifler ve çorbalarda kullanılıyor. Yoğun aroması nedeniyle az miktarda bile güçlü tat verdiği söyleniyor.
Faydalarıyla Dikkat Çekiyor Halk arasında bağışıklığı desteklediğine, tok tuttuğuna ve enerji verdiğine inanılıyor. Ancak bilimsel olarak kesinleşmiş sağlık iddiaları için uzman görüşü gerekiyor.
Protein Deposu Olarak Biliniyor Mantar türleri genel olarak düşük kalorili ve protein açısından destekleyici besinler arasında gösteriliyor. Bu nedenle diyet listelerinde de tercih edilebiliyor.
Karıştırılması Tehlikeli Olabilir Uzmanlar, yabani mantarların bilinçsiz şekilde tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Zehirli türlerle karıştırılması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
ÇAŞIR MANTARININ FAYDALARI
Bağışıklık Sistemini Destekleyebilir İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücudun direncini artırmaya yardımcı olabilir. Düşük Kalorilidir Az kalorili yapısıyla diyet yapanların tercih ettiği besinlerden biri olarak öne çıkar. Tokluk Hissi Sağlayabilir Lifli yapısı sayesinde uzun süre tok kalmaya yardımcı olabilir. Protein İçeriğiyle Destek Sunabilir Bitkisel protein kaynağı olarak beslenmeye katkı sağlayabilir. Enerji Vermeye Yardımcı Olabilir Halk arasında yorgunluğu azalttığı ve enerji verdiği düşünülür. Sindirimi Destekleyebilir Lif bakımından zengin mantar türleri bağırsak sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayabilir.
Mineral Açısından Zengin Olabilir Potasyum, fosfor ve bazı B vitaminleri bakımından destekleyici özellik gösterebilir. Kas Yapısını Destekleyebilir Protein ve mineral içeriği nedeniyle kas gelişimine katkı sunabilir. Antioksidan Özellik Gösterebilir Serbest radikallere karşı koruyucu bileşenler içerebilir. Doğal Beslenmede Tercih Ediliyor Katkısız ve doğadan toplanan yapısı nedeniyle doğal beslenme trendlerinde ilgi görüyor.
ÇAŞIR MANTARININ KİLOSU DUDAK UÇUKLATIYOR!
Yüksek Rakımın Değerli Mantarı Çaşır mantarı, dağlık bölgelerde zor şartlarda toplandığı için oldukça pahalıya satılıyor. Kilosu 2 Bin TL'yi Buldu Bazı bölgelerde taze çaşır mantarının kilogram fiyatı 2 bin TL seviyelerine kadar çıktı.
Her Yerde Yetişmiyor Sadece belirli yayla ve dağ bölgelerinde yetişmesi fiyatı artıran en büyük nedenlerden biri. Toplaması Oldukça Zor Kayalık alanlar ve yüksek rakımlı bölgelerde tek tek toplanıyor.
Bahar Aylarında Çıkıyor Kısa süre yetiştiği için sezonu kaçıranlar mantarı bulmakta zorlanıyor. Kurutulmuşu Daha da Pahalı Kurutularak satılan bazı ürünlerde fiyatlar daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.