Herkes onu konuşuyor! Elon Musk nasıl zengin oldu?
Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu olan ve 9 yıl aradan sonra uzaya ilk kez astronotların fırlatılmasını sağlamasıyla adını tarihe yazdıran Elon Musk, dünya gündeminde yerini aldı. Adını tarihe yazdırmayı başaran Musk, yeni doğan bebeğine verdiği isimle de gündemde. Peki, Elon Musk nasıl zengin oldu? Servetini nasıl harcadı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 11:19
Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 11:41
Herkes onu konuşuyor! Elon Musk nasıl zengin oldu?
Dünyanın en yenilikçi şirketleri arasında yer alan SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, sıra dışı bir milyarder olarak zenginler arasında öne çıkıyor. Şirketi SpaceX sayesinde 2011'den bu yana ABD topraklarından uzaya ilk kez astronotların fırlatılmasını sağlayan Musk, bu tarihi olaydan kısa süre önce, yeni doğan oğluna verdiği X Æ A-12 adının ilginçliğiyle ve ardından ismi X Æ A-Xii olarak değiştirmesiyle gündemdeydi.
Herkes onu konuşuyor! Elon Musk nasıl zengin oldu?
48 yaşındaki milyarder mühendis, Forbes dergisinin verilerine göre 37,2 milyar dolarlık kişisel servetiyle en zengin 25'inci kişi olarak listede yer aldı. İşkolikliğiyle tanınan ünlü girişimci, parasını lüks seyahatlerde ya da pahalı hobiler için harcamıyor. Bunun yerine zamanını çalışma ofisinde ya da fabrikalarında geçiriyor. Günün sonunda da Los Angeles'taki lüks malikanelerinden birine dönüyor.
Herkes onu konuşuyor! Elon Musk nasıl zengin oldu?
SERVETİNİ NASIL KAZANDI?
1995 yılında erke kardeşi Kimbal ile birlikte
New York Times ve Chicago Tribune gazetelerine internet şehir rehberi yaratan Zip2 adlı yazılım şirketini kurdu. Dört yıl sonra şirket Compaq'a satıldığında Musk'ın cebine 22 milyon dolar girdi.
Herkes onu konuşuyor! Elon Musk nasıl zengin oldu?
1999 yılında X.com adında dünyanın ilk online bankasını kurdu. Bir yıl sonra PayPal'la birleşti. PayPal hisselerinin yüzde 11.7'lik hissesini elinde tutan Musk, şirket 2003 yılında eBay tarafından 1,4 milyar dolara satın alındığında büyük bir kazanç elde etti. Şimdi toplam değerleri 70 milyar dolar olan SpaceX ve Tesla Motors'u kurma girişiminde bulundu.
Herkes onu konuşuyor! Elon Musk nasıl zengin oldu?
2001 yılında uzaya göndereceğini umduğu Rus balistik füzelerini satın almaya çalışırken, uzay seyahatini araştırmaya başladı. Bunun yerine SpaceX firmasında kendi roketlerini yapmaya başladı. Şirket, tekrar kullanılabilir roket yapımında öncü oldu. İlk yörüngesel roketi Falcon 9'u başarılı bir şekilde indirdi. SpaceX, NASA için taşıyıcılık yapma anlaşmasını kazanınca, değeri 20 milyar doların üstüne çıktı.