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Herkes onu konuşuyor! Elon Musk nasıl zengin oldu?

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu olan ve 9 yıl aradan sonra uzaya ilk kez astronotların fırlatılmasını sağlamasıyla adını tarihe yazdıran Elon Musk, dünya gündeminde yerini aldı. Adını tarihe yazdırmayı başaran Musk, yeni doğan bebeğine verdiği isimle de gündemde. Peki, Elon Musk nasıl zengin oldu? Servetini nasıl harcadı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 11:19 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





