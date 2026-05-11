Manav tezgahında elinize aldığınız her karpuz aslında küçük bir sınav gibi görünür; ama bu detayı öğrendikten sonra seçim işi çok daha kolay hale geliyor. Karpuzun alt kısmında yer alan ve "field spot" olarak bilinen o açık renkli alan, meyvenin olgunluk seviyesini ele veren en önemli ipuçlarından biri.

Bu bölgenin rengi ne kadar beyazdan koyu sarıya doğru ilerliyorsa, karpuzun dalında o kadar uzun süre kaldığı ve şeker oranının da o ölçüde arttığı söylenir. Yani o sarıya dönük leke, çoğu zaman daha aromalı ve tatlı bir karpuzun habercisi olabilir.