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Herkes yanlış biliyormuş! Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek!

Son dönemlerin popüler yapımlarından TRT ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan Abdülhamid Han'ı canlandıran Bülent İnal sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Karizmatik oyunucu hem mesleğindeki başarısı hem özel hayatıyla hayranlarının yakın takibinde. Sevenleri, kiminle evli, çocuğu var mı? gibi soruların yanıtını darıyor. Bülent İnal hakkında cevabı en çok merak edilen konulardan birisi de kesinlikle memleketinin neresi olduğu oldu? Bakın Bülent İnal nereli? Bülent İnal oyunculuğa ilk defa 1997 yılında Yasemince'de figüranlık yaparak başladı ve polis rolü ile ilk kez televizyon izleyicilerinin karşısına çıktı. Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal bakın aslen nereliymiş. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin memleketleri.

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2019 Salı 12:13 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2019 Salı 12:17
Herkes yanlış biliyormuş! Payitaht Abdülhamid'in yldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek!
Herkes yanlış biliyormuş! Payitaht Abdülhamid'in yldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek!

TRT'nin ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in başrol Bülent İnal dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncusu Bülent İnal, gerek oyunculuktaki yeteneği gerekse özel hayatıyla her zaman hayranlarının yakın takibi altında. Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri memleketini merak etti. Bülent İnal'ı adeta mercek altına alan Payitaht Abdülhamid izleyicisi memleketini öğrendiklerinde şaşkına döndü. İşte Bülent İnal ve diğer ünlülerin memleketleri...

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Herkes yanlış biliyormuş! Payitaht Abdülhamid'in yldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek!
Herkes yanlış biliyormuş! Payitaht Abdülhamid'in yldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek!

Türkan Şoray - İstanbul

Herkes yanlış biliyormuş! Payitaht Abdülhamid'in yldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek!
Herkes yanlış biliyormuş! Payitaht Abdülhamid'in yldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek!

Can Yaman - Yugoslavya

Herkes yanlış biliyormuş! Payitaht Abdülhamid'in yldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek!
Herkes yanlış biliyormuş! Payitaht Abdülhamid'in yldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek!

HİLAL ALTINBİLEK - İZMİR

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.

Herkes yanlış biliyormuş! Payitaht Abdülhamid'in yldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek!
Herkes yanlış biliyormuş! Payitaht Abdülhamid'in yldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek!

Barış Arduç - Ankara

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