Herkes yanlış biliyormuş! Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek!

Son dönemlerin popüler yapımlarından TRT ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan Abdülhamid Han'ı canlandıran Bülent İnal sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Karizmatik oyunucu hem mesleğindeki başarısı hem özel hayatıyla hayranlarının yakın takibinde. Sevenleri, kiminle evli, çocuğu var mı? gibi soruların yanıtını darıyor. Bülent İnal hakkında cevabı en çok merak edilen konulardan birisi de kesinlikle memleketinin neresi olduğu oldu? Bakın Bülent İnal nereli? Bülent İnal oyunculuğa ilk defa 1997 yılında Yasemince'de figüranlık yaparak başladı ve polis rolü ile ilk kez televizyon izleyicilerinin karşısına çıktı. Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal bakın aslen nereliymiş. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin memleketleri.